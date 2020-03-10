شركة صينية تتبرع بعشرات الألوف من الكمامات لإيطاليا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تبرعت شركة الكترونيات استهلاكية صينية بعشرات الألوف من كمامات الوجه من نوع "إف إف بي 3" إلى الحكومة الإيطالية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا وكبح النقص في المواد الصحية في البلاد، وكرمز عن مشاعر امتنانها تجاه الإيطاليين الذين أتاحوا لها في أن تستقر وتشعر بـ "الاندماج العميق" بعد الوصول إلى الدولة الاوروبية منذ سنتين.

ووفقا لمجلة "نيوزويك"، كتبت الشركة عبارة مقتبسه من الفيلسوف الروماني سينيكا على الصناديق التي تحوي كمامات الوجه المرسلة لإيطاليا، تقول: "نحن أمواج من البحر نفسه، وأوراق من الشجرة نفسها، وأزهار من الحديقة نفسها".

وأعلنت الشركة التي تنتج كل شيء من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسماعات، على صفحتها الرسمية "شياومي إيطاليا" إنها سوف ترسل أول شحنة من كمامات الوجه ضد فيروس كورونا الى ادارة الحماية المدنية بإيطاليا هذا الأسبوع.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المنتشر خارج آسيا. وقد وقع رئيس وزرائها، غوسيبي كونتي، مرسوماً الأسبوع الماضي يقضي بالحجر الصحي على 15 مقاطعة وأكثر من ربع سكان البلاد البالع عددهم 60 مليون نسمة.

وفي سياق متصل، قال مدير الشركة المالي، تشو شو، لمطبوعة "ماشابل" الإيطالية: "النمو المتواصل والتوسع السريع لشركة "شياومي" في إيطاليا كان مرتبطاً بقوة بالمستخدمين والمعجبين وعامة الناس. هذه الايماءة بالتالي لا تمثل فقط طريقة لتقديم الشكر والدعم، لكنها تمثل شعورنا بأننا جزءاً لا يتجزأ من تلك البلاد. وهذا الشعور بالانتماء بالتحديد، جنباً الى جنب، مع التضامن العميق الذي يفرض إحساساً كبيراً بالمسؤولية على كل المواطنين كشركة عالمية".