الصين تغلق جميع المستشفيات المؤقتة بعد تراجع عدد المصابين بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتا لمكافحة فيروس كورونا في ووهان بعد انخفاض عدد الإصابات.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط في الصين، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين مستوردتين لشخصين مسافرين، وفقاً لسكاي نيوز عربية.