كورونا يقتل رابع طبيب في الصين

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعلن مستشفى ووهان بالصين أمس عن وفاة رابع طبيب متأثراً بعدوى فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 66 عامًا.

وذكر المستشفى أن الدكتور تشو هيبنج، هو رابع طبيب يتوفى في مستشفى ووهان المركزي بسبب العدوى سريعة الانتشار في غضون شهر تقريبا.

وكان ثلاثة من الأطباء المتوفين، بمن فيهم الدكتور تشو، متخصصين في علاج العيون فيما اختص الرابع في أمراض الثدي والغدة الدرقية.

ولم يتضح إن كانت عدوى الفيروس قد انتقلت إلى الطبيب عن طريق مرضاه.

وقالت صحيفة الشعب اليومية إن الدكتور تشو كان نائب مدير في قسم طب العيون في المستشفى، كما كان يعمل في قسم العيادات الخارجية بالمستشفى قبل مرضه.

وذكر أحد الأطباء إن الدكتور تشو بقي هادئًا خلال مرضه حتى وفاته أمس في وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

ووصف زميل آخر الدكتور تشو بأنه "مجتهد" و "مخلص".

وأوضح زميل آخر إن الدكتور تشو تم استدعاءه من قبل المستشفى بعد تقاعده رسمياً.

وفقًا لمصدر الأخبار الصيني Caixin ، فقد أصيب الدكتور تشو بالمرض في 3 فبراير وظهرت عليه الأعراض "بشكل متقطع"، وقد التزم الحجر الصحي في البداية وأخبر أحد زملائه بإصابته في 18 فبراير بعد تفاقم حالته.

وتم نقله إلى مستشفى ووهان في 19 فبراير بعد اكتشاف إصابات في رئتيه. وتدهورت حالته الصحية أول من أمس وتوفي صباح أمس بعد فشل جميع جهود إنقاذه.