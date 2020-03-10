صحيفة بريطانية تحذر من التباطئ في إجراءات السيطرة على كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت صحيفة " ديلي تلغراف " البريطانية ، من مخاطر التباطئ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "هل نقتدي بإيطاليا؟" إن الحجر الصحي المفروض على نحو 16 مليون شخص في إيطاليا جاء فيما يبدو أنه وقت متأخر للحيلولة دون انتشار المرض في سائر أرجاء إيطاليا وأوروبا.

وأعتبرت الصحيفة إن إغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة وعزل بلدات بأكملها أمر كان يجب أن يُتخذ منذ أسابيع، مثلما حدث في الصين، ولكن إمكانيات الديمقراطيات الغربية، فيما يتعلق بالتعامل مع الأوبئة، محدودة .

وبحسب الصحيفة فإن الرأي العام في الغرب لن يدعم اتخاذ إجراءات صارمة إلا حين تصبح الكارثة تنذر بالخطر.

وتقول الصحيفة إن السؤال الذي يجب على الحكومة في بريطانيا التفكير فيه هو هل يتم تطبيق إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها إيطاليا الآن أو الانتظار حتى يتفشى المرض مثلما حدث في إيطاليا، وفي تلك الحالة سيكون الأمر قد خرج بالفعل عن السيطرة.