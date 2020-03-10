نيويورك توكل المساجين مهمة صناعة معقمات الأيادي وسط تفشي كورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أمس الاثنين أن نيويورك تستخدم المساجين لتصنيع معقمات الأيادي الخاصة بها وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكشف كومو عن مطهر الأيادي "NYS Clean" خلال مؤتمر صحفي، واصفا إياه بأنه متفوق على المنتجات الحالية بفضل رائحته ومحتوى الكحول بنسبة 75٪. وهذا يتجاوز توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بنسبة 60 ٪.

ونقل موقع "التايم" عن كومو قوله إن نيويورك لديها القدرة على إنتاج 100،000 جالون من NYS Clean في الأسبوع، بتكلفة 6 دولارات للغالون. وسيتم توفيره للجهات الحكومية وهيئة النقل الحضرية والمدارس والسجون، ولن يتم بيعه للجمهور، على الرغم من النقص وارتفاع الأسعار في مدينة نيويورك وغيرها من المناطق المتضررة.

وأثناء تقديمه لـ NYS Clean ، انتقد كومو أولئك الذين يحاولون الاستفادة من مخاوف الناس من الفيروس التاجي القاتل من خلال رفع الأسعار. وخص بالذكر شركة أمازون وإي باي وبوريل، وهددهم بأن منتج نيويورك سيتفوق على منتجاتهم إذا تابعوا رفع الأسعار، ونصحهم بالتوقف عن التلاعب بالأسعار".

وتم صنع NYS Clean بالتعاون مع شركة Corcraft Products ، و تستخدم الشركة عمال السجون لصناعة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك منظفات الأرضيات ومنظفات الملابس وسوائل تنظيف السيارات وغيرها.