باباجان حليف أردوغان السابق يؤسس حزباً جديداً

المصدر: (إسطنبول- د.ب.أ)

أسس وزير الاقتصاد التركي الأسبق علي باباجان حزباً جديداً، في تحدٍ للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية».

وذكرت تقارير إعلامية أن عملية التسجيل الرسمي للحزب اكتملت في وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة أمس.

ويحمل الحزب الجديد اسم «الديمقراطية والتقدم»، أو «الديمقراطية والانطلاقة»، حيث لم تصدر ترجمة رسمية للاسم بعد. وبهذا يبدأ باباجان، الذي كان عضواً مؤسساً للحزب الحاكم، رسمياً معارضته لأردوغان. وكان استقال من الحزب في يوليو الماضي

. كما أن من الأعضاء المؤسسين البرلماني الألماني التركي مصطفى ينر أوغلو الذي استقال مثله مثل آخرين من الحزب الحاكم العام الماضي. ووفقاً له فإن عدد الأعضاء المؤسسين للحزب 90 عضواً.

وكان نائب رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو قد أسس في ديسمبر الماضي «حزب المستقبل». وشغل باباجان مناصب وزير الاقتصاد وكبير مفاوضي ملف انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية، وكذلك نائب أردوغان عندما كان رئيساً للوزراء.