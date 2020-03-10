الجيش الأمريكي يبدأ الانسحاب من أفغانستان

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أعلن الجيش الأمريكي، أمس، أنّه بدأ الانسحاب من أفغانستان تنفيذاً لاتفاق السلام الذي أبرمته الولايات المتحدة مع حركة طالبان، والذي ينصّ على خفض عديده في هذا البلد في غضون 135 يوماً إلى 8600 جندي.

وقال الناطق باسم الجيش الأمريكي، الكولونيل سوني ليغيت، في بيان، إنّ القوات الأمريكية في أفغانستان «تبقي كلّ الوسائل العسكرية اللازمة» لتنفيذ العمليات ضدّ تنظيمي القاعدة وداعش ولدعم القوات الأفغانية.

وينصّ الاتفاق الذي تم توقيعه على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهراً مقابل تقديم طالبان التزامات أمنية عدّة والتعهّد بعقد محادثات مع كابول.