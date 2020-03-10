عضو في الكونغرس يعلن تعرضه لكورونا قبل لقائه ترامب

المصدر: ا ف ب

أعلن عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي أنه سيفرض على نفسه حجراً صحياً رغم انه لم تظهر عليه أي أعراض لأنه تعرّض لفيروس كورونا المستجدّ نهاية فبراير، قبل لقاء مع الرئيس دونالد ترامب.

واوضح دوغ كولينز في بيان أنّ منظمي مؤتمر كبير للمحافظين (سيباك) عقد نهاية فبراير ابلغوه انه تم التقاط صورة له مع شخص تبيّن بعدها انه مصاب بفيروس كورونا.

وقال "رغم أنني اشعر بأنني في صحة جيدة ولا اشعر بأي اعراض، قررت ان أضع نفسي طوعا في الحجر الصحي لمزيد من الحذر".

وكولينز كان رافق الرئيس الامريكي الجمعة خلال زيارة رسمية، وبدا واقفا تماما خلف ترامب.