تسجيل حالات كورونا جديدة في إسبانيا وبولندا وإندونيسيا

المصدر: (رويترز)

ذكرت سلطات الصحة المحلية اليوم الاثنين أن السلطات الإسبانية أغلقت المدارس في بلدة لاباستيدا بالقرب من فيتوريا في إقليم الباسك بعد اكتشاف حوالي 150 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وسجلت وزارة الصحة الإسبانية 999 حالة إصابة بالفيروس في البلاد معظمها في منطقتين في محيط مدريد وفيتوريا في شمال إسبانيا.

وفي بولندا، قال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي اليوم الاثنين إن البلاد قررت فرض ضوابط صحية على حدودها مع ألمانيا وجمهورية التشيك لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت بولندا 16 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

وفي إندونيسيا، قالت السلطات إن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع 13 حالة بينهم 11 إندونيسيا وأجنبيان ليبلغ العدد الإجمالي للحالات 19 في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وأبلغ أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الصحفيين أن أعمار الحالات المؤكدة حديثا تراوحت بين 16 و59 عاما موضحا أن بعضهم اختلط بأول مريضين في البلاد تم الإعلان عنهما قبل أسبوع.