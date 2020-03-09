فيديو لأردوغان منتظراً على باب بوتين مع قاتل العثمانيين

المصدر: دبي - البيان

نشرت وكالة أنباء روسية فيديو للقطة مثيرة للجدل، قبل لقاء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، وتداول العديد من النشطاء والمغردين على «تويتر» مقطع الفيديو الذي أظهر الرئيس التركي والوفد المرافق له، منتظرين أن يستقبلهم الرئيس الروسي، في الـ 5 من مارس الجاري، من أجل بحث التصعيد العسكري بين القوات السورية والتركية في إدلب.



ويظهر التسجيل الذي نشرته وكالة أخبار «روسيا 1» الحكومية، أمس الأحد، لقطات لمكوث أردوغان في غرفة الانتظار لمدة طويلة، هو ومرافقيه، قبل السماح له بالدخول للاجتماع مع بوتين.



وظهر في التسجيل وجود بوتين في غرفة الاجتماع وحيداً، بينما ظل أردوغان في قاعة الانتظار هو ووفده الكبير، لدقائق، من دون السماح لهم بالدخول.



وبعد فترة من الانتظار، قرر أردوغان الجلوس للراحة، بينما ظل وزير الخارجية مولود شاووش أوغلو واقفاً بالانتظار، قبل أن يأذن المسؤولون الروس للرئيس التركي بالدخول للاجتماع.



ونشرت الوكالة الحكومية الفيديو كاملاً، منذ حضور بوتين لقاعة الاجتماع، وانتظار الوفد التركي في غرفة الانتظار، حتى دخول أردوغان واللقاء مع بوتين.



وعنونت الوكالة الفيديو على صفحتها: «أردوغان ينتظر بوتين تحت صورة سوفوروف»، وهي لوحة لقائد شهير في الإمبراطورية الروسية، وخاض عدة حروب ضد العثمانيين وانتصر فيها بين 1774 و1786.



ورأى العديد من المعلقين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن علامات «الاستياء والغضب» كانت واضحة على وجه أردوغان، معتبرين أنها «إهانة» للرئيس التركي.



كما أشاروا إلى وجود تمثال الإمبراطورة الروسية كاثرين التي خاضت حرباً طويلة ضد العثمانيين في القرن الثامن عشر خلال لقاء بوتين وأردوغان، معتبرين أنها «إهانة أخرى».



فيديو لأردوغان منتظراً على باب بوتين مع قاتل العثمانيينhttps://t.co/WkUCpi6qkB#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gEdrgJyvY2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٩ مارس ٢٠٢٠