عالم أوبئة صيني يتوقع: انتشار عالمي لكورونا حتى شهر يونيو

المصدر: دبي - البيان

قدّر عالم الأوبئة الصيني البارز تشونغ نانشان أن الوباء سينتشر على مستوى العالم حتى شهر يونيو على الأقل.

في مقطع فيديو بُث يوم الأحد عبر شاشات تلفزيون غوانغدونغ، أكد تشونغ مجددًا على أن تركيز الصين يحتاج لأن يتحول من احتواء انتشار المرض إلى منع استيراد المزيد من الحالات، لا سيما بالنسبة إلى مقاطعة غوانغدونغ التي تعد مركزاً رئيسياً للسفر الدولي.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، قال تشونغ: "يجب تعزيز الفحوصات الصحية على الحدود ووضع سياسات الحجر الصحي للمسافرين من المناطق الخارجية المتأثرة بالوباء"، أما بالنسبة للمناطق التي تأثرت بشكل خطير بفيروس كورونا الجديد فقد تحتاج غوانغدونغ لاستقبال مساعدات مثل معدات الحماية وأدوات الاختبار إضافة للتكنولوجيا العلاجية.