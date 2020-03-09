خطة أمريكية منسّقة لمواجهة كورونا

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، في تغريدة على «تويتر»، إن البيت الأبيض له خطة منسقة تماماً للتصدي لفيروس كورونا.

ووفق وكالة أنباء بلومبرغ، قال ترامب إنه يعتزم مواصلة تنظيم تجمعات انتخابية كبيرة. وأضاف ترامب، قبل العشاء مع الرئيس البرازيلي، جائير بولسونارو، في منتجع مار لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا: «سنعقد تجمعات كبيرة، ونبلي بلاءً حسناً، وقد قمنا بعمل رائع فيما يتعلق بموضوع الفيروس».

وفيما تأكدت إصابة شخص حضر تجمّعاً لكبرى الشخصيات السياسية المحافظة في الولايات المتحدة بمن فيهم ترامب ونائبه مايك بنس، بفيروس كورونا، أعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد أي إشارة على أن ترامب أو نائبه مايك بنس كانا على مقربة من الشخص المصاب. وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن ترامب وبنس ألقيا كلمة في أيام مختلفة أمام المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الماضي. وقال اتحاد المحافظين الأمريكيين، في بيان، إن الشخص الذي ثبتت إصابته أول من أمس، لم يكن له أي تعامل مباشر مع أي منهما، ولم يحضر الأحداث في القاعة الرئيسة. وأضاف الاتحاد، الذي ينظم المؤتمر السنوي: «إدارة ترامب تدرك الموقف، وسنستمر في التواصل المنتظم مع جميع المسؤولين الحكوميين المناسبين.