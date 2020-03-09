49 وفاة في إيران خلال 24 ساعة

المصدر: طهران - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، عن 49 وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران، منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى.

وقال الناطق باسم الوزارة، كيانوش جهانبور: «تُوفي ما لا يقلّ عن 194 من مواطنينا، جراء إصابتهم، من أصل 6566 مصاباً في إيران بصورة إجمالية، أُصيب 743 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة»، مشيراً إلى أنّ محافظة طهران، لا تزال الأولى في البلاد، من حيث عدد الإصابات، مع إحصاء 1805 إصابات فيها. وأوضح الناطق، أنّه تمّ الكشف عن 685 إصابة في مدينة قم، على بعد 150 كلم نحو جنوب طهران، لافتاً إلى أنّه تم تسجيل 564 إصابة في أصفهان، وأنّ عدد المصابين يرتفع بسرعة في هذه المحافظة.

وفي تطوّر جديد، أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، تعليق كافة رحلاتها إلى أوروبا، حتى إشعار آخر. وقالت شركة «إيران إير»، إن القرار اتُخذ بسبب قيود فرضتها السلطات الأوروبية لأسباب مجهولة.