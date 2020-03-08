بالفيديو.. شفاء رضيع أصيب بكورونا بعد 5 أيام من ولادته

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعلنت السلطات الصينية شفاء أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد وخروجه من المستشفى بمقاطعة خنان الجمعة.

ووفقا لمواقع صينية أصيب الرضيع بعدوى الفيروس التاجي "كوفيد 19" بعد خمسة أيام من ولادته في 31 يناير، وقد عولج الطفل ووالديه بمستشفى خنان للأطفال في مدينة تشنغتشو وسط الصين.

وتم إدخال الرضيع إلى المستشفى الإقليمي بعد إصابته بعدوى خطيرة في رئتيه.

وقام المستشفى بتشكيل فريق خاص لتخصيص خطط العلاج لحديثي الولادة.

وتحسنت حالة الطفل تدريجياً بعد شهر من الرعاية على مدار الساعة وعلاج بمضاد للفيروسات.

وقد غادر الطفل المستشفى مع والديه أول من أمس بعد أن أظهرت فحوصات فيروس كورونا نتائج سلبية مرتين وتعافت رئتيه تمامًا.

وكان طفل آخر يبلغ من العمر 17 يومًا قد تعافى من فيروس كورونا بعد ولادته من مريضة مصابة بالعدوى.