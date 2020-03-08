كورونا يصل المالديف.. وعزل جزيرتين سياحيتين

المصدر: وكالات

أفاد مسؤولو "الصحة" في المالديف، السبت، بأنه تم عزل جزيرتين يتردد عليهما السياح، بعد اكتشاف إصابة موظفين خالطا سائحا إيطاليا، بفيروس كورونا.

ووفقاً لـوكالة الأنباء الألمانية، فقد كان سائحان من إيطاليا قد أقاما في جزيرة "كوريدو"، قبالة العاصمة ماليه، وسيتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي للعلاج.

وتقرر عزل جزيرة ثينادهو بعدما أصبح معروفاً أن سائحاً إيطالياً كان يقيم هناك تبينت إصابته بـ"كورونا"، بعد عودته إلى وطنه.

وظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على طبيب يعمل في الجزيرة ووموظف آخر وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي.

وقرر رئيس المالديف إبراهيم محمد صليح، حظر دخول كل المسافرين القادمين من إيطاليا، وكذلك هؤلاء الذين سافروا إلى إيطاليا خلال الـ14 يوماً الماضية.

ويواصل فيروس "كورونا" المستجد حصده للأرواح في إيطاليا بشكل مطرد، حيث ارتفع عدد المصابين، السبت إلى 5883 ووفاة أكثر من 230 شخص.