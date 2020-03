شاهد.. لحظة انهيار "فندق كورونا" بالصين

سجلت كاميرا المراقبة في مدينة فوجيان بالصين لحظة انهيار فندق كان يستخدم لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وانهار فندق "شنجيا" الذي يضم 80 غرفة مساء السبت تاركا 70 شخصا تحت الأنقاض.

و لا يزال 19 شخصا عالقين الأحد تحت انقاض الفندق، بينما تم انقاذ 48 شخصا آخرين بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

Forty-nine people have been rescued as of 8:20 am on Sunday after a hotel building collapsed in E China's Fujian Saturday evening, local authorities said. The National Health Commission dispatched 18 medical experts to Quanzhou to support local emergency relief work. pic.twitter.com/szdkPYDsLX