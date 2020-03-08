شاهد.. لحظة انهيار "فندق كورونا" بالصين

المصدر:
  • إعداد - راضية آيت خداش
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سجلت كاميرا المراقبة في مدينة فوجيان  بالصين لحظة انهيار فندق كان يستخدم لعزل  المصابين بفيروس كورونا.

وانهار فندق "شنجيا" الذي يضم 80 غرفة  مساء السبت تاركا 70 شخصا تحت الأنقاض.

و لا يزال 19 شخصا عالقين الأحد تحت انقاض الفندق، بينما تم انقاذ 48 شخصا آخرين بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • انهيار فندق،
  • فيروس كورونا
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