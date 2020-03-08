إيران تمنع الصلاة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة الإيرانية للمساجد وقف إقامة الصلوات الجماعية حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت إن أبواب المساجد ستفتح بعد كل أذان لمدة نصف ساعة لإقامة الصلاة الفردية.

وبحسب موقع " روسيا اليوم " فإن مركز الإحصاء الإيراني أعلن عن وقف عمليات الإحصاء التي تتطلب مراجعة موظفيه منازل المواطنين، حتى الشهر المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن مجيد فراهاني عضو مجلس بلدية طهران، أنه يجري تجهيز 8 مستودعات كبيرة بأسرة ومعدات طبية قادرة على استيعاب 600 مريض لمعالجة مرضى فيروس كورونا في حال ازدياد أعدادهم بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

وأضاف فراهاني أنه يوجد في طهران نحو 110 مستودعات كبرى مخصصة للحالات الطارئة كالزلازل والفيضانات، مؤكدا أنه تم حتى اليوم تجهيز ثلاثة منها لاستيعاب 200 مريض، وسيتم تجهيز 5 أخرى بسرعة خلال الأيام المقبلة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم دائرة الجمارك الإيرانية إن باكستان فتحت الحدود مع إيران بعد أيام من إغلاقها على خلفية انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن الشاحنات الإيرانية تمكنت من دخول الأراضي الباكستانية ونقل السلع الخاصة بالتصدير.