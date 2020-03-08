إيطاليا تٌغلق لومبارديا والأقاليم الشمالية للبلاد

المصدر: وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الأحد إغلاق إقليم لومبارديا وأكثر من عشرة أقاليم أخرى شمالي إيطاليا وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا ان الاجراءات الجديدة سيتم تنفيذها قريبا .

وأكد كونتي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد التقارير بشأن قرار جديد يقيد السفر من وإلى إقليم لومبارديا شمالي البلاد، والذي يحتوي على مدينة ميلانو التي تمثل مركزا ماليا، بالإضافة إلى 14 إقليما آخر في الوقت الذي تكافح فيه إيطاليا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء إن القرار الجديد سيكون ساريا " خلال الساعات القادمة" وسيكون نافذا على الفور.

وأوضح كونتي أنه " لن يكون هناك حظر مطلق على الانتقال في المناطق المعنية، ولكن الاشخاص الذين سينتقلون سيجري مطالبتهم بتبرير انتقالهم بناء على مؤشرات محددة. وستكون الحركة محدودة".

وكانت الحكومةالإطيالية أعلنت أنها تدرس حاليا إغلاق إقليم لومبارديا وأقاليم أخرى في الشمال بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فيها.

وقالت وكالة أنسا للأنباء وغيرها من وسائل الإعلام الإيطالية مساء أمس السبت إنه من الممكن أن يفرض حظر على الخروج والدخول إلى الأقاليم التي أصابها المرض بشدة مثل لومبارديا، بما فيها مدينة ميلانو ذات الملايين من السكان وكذلك أحد عشر إقليما آخر.

وذكرت أنسا أن هذا الإجراء يتم الإعداد له وفق مسودة حكومية ما يزال من الممكن تعديلها.

ومن المرجح أن يشمل الإجراء أيضا مناطق في أقاليم بيمونت وفينيتين وإيميليا- روماننا وماركن.