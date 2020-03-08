العالم يشدد إجراءاته الاحترازية في مواجهة كورونا

المصدر: عواصم - وكالات

رفع العالم من مستوى التأهب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وشددت الدول إجراءاتها الاحترازية مع تجاوز عدد المصابين عتبة المئة ألف.

وتم الكشف عن 21 إصابة جديدة على متن سفينة سياحية قبالة كاليفورنيا وتسجيل حالتي وفاة في شرق الولايات المتحدة. وأعلنت الصين، أمس، عن 28 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيّات إلى 3070 في البلاد، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة خارج مقاطعة هوباي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى. وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة في كوريا الجنوبية السبعة آلاف، ما يجعلها الدولة الأكثر تأثراً بالمرض خارج الصين.

وأثار تفشي الفيروس القلق في الولايات المتحدة، إذ تمّ تشخيص إصابات بالفيروس لدى 21 شخصاً على متن سفينة غراند برنسيس السياحيّة قبالة ساحل كاليفورنيا، بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب البالغ عددهم 3533 ولدى بعض أفراد الطاقم، وفق ما أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. وأودى الفيروس بحياة شخصين في فلوريدا، وهما أول ضحايا أمريكيين خارج الساحل الغربي، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في الولاية. وتأكّدت إصابة شخصين بالفيروس، بعد مشاركتهما بمؤتمر لوبي «آيباك» في واشنطن والذي حضره نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى جانب العشرات من أعضاء الكونغرس.

وينخفض عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يومياً، إذ سُجّلت 74 إصابة جديدة في هوباي في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو العدد الأدنى منذ اتخاذ تدابير الحجر في المقاطعة، وفق السلطات الصينية.

وقالت حكومة مدينة غوانزو الصينية، إن نحو 70 شخصاً محاصرون تحت أنقاض فندق انهار بالمدينة الواقعة في إقليم فوجيان الجنوبي. وأظهرت لقطات مصورة عمال إنقاذ بسترات برتقالية اللون يتسلقون فوق أكوام من الأنقاض. ولم يتضح ارتفاع المبنى قبل انهياره. وذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن الفندق المنهار، كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا. إلى ذلك، كشفت بيانات رسمية، عن أن نحو ربع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس وكافة المصابين خارج ووهان، تعرضت للعدوى خارج البلاد. وأعلنت كوريا الجنوبية، أمس، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض إلى 6767 شخصاً.

وفي إيران، قال مسؤولون ووكالات أنباء محلية، إن عدد وفيات الفيروس زاد 21 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 145، من بينهم نائبة برلمانية من المحافظين عن طهران. وذكر مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد الإصابات زاد أكثر من ألف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 5823. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، أن فاطمة رهبر النائبة بالبرلمان الإيراني توفيت إثر إصابتها بالفيروس.

وفيما سجّلت كوستاريكا أوّل إصابة بالفيروس لدى سائحة أمريكية، قالت وزارة الصحة في كمبوديا، إنها سجلت أول إصابة لكمبودي. ورفعت الفلبين، مستوى التأهب بشأن الفيروس بعد تأكيد حالات عدوى محلية للمرض، ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الاختبارات أظهرت إصابة امرأة فيتنامية في هانوي، بعد عودتها إلى بلادها من أوروبا.