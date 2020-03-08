ارتفاع مصابي الفيروس في أوروبا

المصدر: عواصم - وكالات

سجلت قارة أوروبا إصابات جديدة بفيروس كورونا، إذ سجلت فرنسا وبريطانيا مئات الإصابات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، أن إجمالي حالات الإصابة في بريطانيا بلغت 206 حالات اعتباراً من الساعة السابعة من صباح السبت، مشيرة إلى أنّ العدد زاد من 163 إلى 206 في غضون 24 ساعة، وأنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس في البلاد.

ووفق بلومبرغ، فقد بلغ عدد الإصابات في فرنسا 716 حالة والوفيات 11 شخصاً. إلى ذلك، قال مسؤولو الصحة في هولندا، إن إجمالي عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس زاد 60 حالة، أمس، لتصبح 188 إصابة. كما قال معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، إن عدد الإصابات في ألمانيا ارتفع إلى 684 شخصاً، بعد تسجيل 45 حالة إصابة جديدة.