ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 145

المصدر: أ ف ب

أعلنت إيران اليوم السبت وفاة 21 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينهم نائبة هي المسؤول السياسيّ الثامن الذي يتوفى نتيجة الفيروس.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر متلفز تسجيل 1076 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة.

وأضاف أن هناك "أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حاليا يشتبه بإصابتهم". وأشار إلى تأكد تعافي 1669 شخصا من وباء كوفيد-19.

وتعد الجمهورية الإسلامية بين أكبر بؤر تفشّي الفيروس خارج الصين، حيث ظهر للمرة الأولى.

وتعد طهران المحافظة الأكثر تأثّرا بالوباء في البلاد، إذ تأكّدت إصابة 1539 شخصا فيها.

والسبت، توفيت نائبة بالفيروس انتخبت حديثا عن العاصمة، وفق ما أعلنت وكالة ارنا الرسمية.

وشغلت فاطمة رهبر (55 عاما) عضوية مجلس الشورى بين عامي 2004 و2016 وكانت من بين المرشحين المحافظين البارزين الذين فازوا بأغلبية واسعة في انتخابات فبراير التي شهدت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد.

وتوفي سبعة سياسيين ومسؤولين آخرين بسبب الفيروس منذ إعلان الإصابة الأولى في البلاد منتصف فبراير.

وأغلقت إيران المدارس والجامعات حتى بداية ابريل، وألغت فعاليات ثقافية ورياضية كبرى وخفضت عدد ساعات العمل للحد من العدوى التي انتشرت في جميع المحافظات (31).

وقال جهانبور إن عدد الإصابات يشهد ارتفاعا خصوصا في المحافظات الشمالية.

وسُجّلت أكثر من 300 إصابة جديدة في محافظة مازندران السبت، وهي الوجهة السياحية الأبرز شمال طهران والمطلة على بحر قزوين.

وأضاف جهانبور أن "مازندران على رأس القائمة، حيث لم يتم فرض القيود الضرورية (على السفر داخليا)".

وتابع "لان قلّة لا يأخذون الوضع على محمل الجد ويخاطرون بصحتهم وصحة غيرهم، فإن فرض قيود بات حاليا على جدول الأعمال".

والسبت أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الإسلامية بعد انسحاب الولايات المتحدة في العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في العام 2015 تقوّض جهود التصدي لفيروس كورونا في إيران.

وأكدت محافظات عدة، بما فيها تلك الواقعة في شمال ووسط البلاد، أنها لن توفر أي أماكن إقامة للسياح لثني الناس عن السفر.

وبدأت شرطة غيلان ومازندران الجمعة منع السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل محلية من دخول المحافظتين.

لكن مستشار وزير الصحة علي رضا وهاب زاده أورد أن بعض السكان المحليين يتجاوزون القيود عبر توفير رحلات لغير المقيمين إلى داخل المحافظتين.

ودعا في تغريدة على "تويتر" الناس إلى "التعاون" مع السلطات.