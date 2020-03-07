كورونا يكسر حاجز الـ 100 ألف إصابة و3.490 وفاة في 78 دولة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كسر فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» اليوم حاجز الـ 100 ألف إصابة و3490 وفاة في نحو 78 دولة حول العالم في القارات الست، في الوقت الذي لم تسجل فيه أية إصابات بالفيروس في أكثر من 106 دول حول العالم، 45 دولة في أفريقيا و17 دولة في آسيا و22 دولة في أوربا و22 دولة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ودول الكاريبي.

ووفقاً للخريطة التفاعلية العالمية CNA التي ترصد إصابات الفيروس حول العالم على مدار الساعة فإن أعلى 6 دول تسجيلاً لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كان في الصين بواقع 80651 إصابة، و3070 وفاة، وكوريا الجنوبية 7041 إصابة و42 وفاة، وإيران 4747 إصابة، و124 وفاة، وإيطاليا 4636 إصابة و197 وفاة، وفرنسا 613 إصابة و9 وفيات، إلى جانب 696 إصابة و6 وفيات في سفينة دايموند برنسيس في اليابان.

وتفصيلاً، نستعرض فيما يلي دول العالم التي سجلت إصابات كورونا المستجد، وكذلك الدول التي لم تسجل حتى تاريخه.

افريقيا

تضم قارة أفريقيا 54 دولة بما فيها الدول الجزرية وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 9 دول وهي: الكاميرون حالة واحدة، مصر 15، الجزائر 2، توجو 1، السنغال 4، المغرب 2، تونس 1، نيجيريا 1، جنوب أفريقيا 1.

بينما هناك 45 دولة لم تُسجل فيها إصابات حتى الآن وهي: الصومال، السودان، ليبيا، ارتيريا، اثيوبيا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، جيبوتي، أفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، بوروندي، جزر القمر، تشاد، غينيا، الكونغو، النيجر، مالي، غينيا الاستوائية، انجولا، موريشيوس، الجابون، ساحل العاج، بوركينا فاسو، سيراليون، موزمبيق، بنين، مدغشقر، غانا، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، زيمبابوى، غامبيا، الرأس الأخضر، أوغندا، كينيا، زامبيا، تنزانيا، ناميبيا، مالاوي، إسواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، موريتانيا، سيشيل.

آسيا

وتضم قارة آسيا 48 دولة دولة وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 31 دول وهي: العراق 44، باكستان 1، إيران 4.747 ،نيبال 1، لبنان 16، الأردن 1، بوتان 1، كمبوديا 1، فيتنام 17، الهند 30، اذربيجان 3، الفليبين 5، الصين 80.651، إندونيسيا 4، تايلاند 50، السعودية 8، عمان 16، البحرين 49، الكويت 58، قطر 8، تايوان 45، ماكاو 10، هونج كونج 6، ماليزيا 83، سنغافورة 130، كوريا الجنوبية 6.767، اليابان 348 + سفينة دايموند برنسيس 669، الإمارات 45 إصابة، فلسطين 7.

وبلغ عدد الدول الآسيوية التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن 17 دولة وهي: سوريا، اليمن، كوريا الشمالية، بنجلاديش، بورما، سيرلانكا، لاوس، تركمانستان، طاجيكستان، أوزباكستان، قيرغيزسان، منغوليا، كازاخستان، جزر المالديف، تيمور الشرقية، روسيا، بوروني.

أوربا

وتضم قارة أوربا 48 دولة وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 26 دولة وهي: ألمانيا 534 حالة، لكسمبورج 1، أسبانيا 356، الدنمارك 20، هولندا 128، ايطاليا 4.636، البرتغال 9، سويسرا 181، ايرلندا 18، السويد 61، فرنسا 613، بلجيكا 109، اليونان45، التشيك 12، بولندا 1، بريطانيا 163، سلوفينيا 6، استونيا 5، لاتفيا 1، ليشتنشاتين1، كرواتيا 10، موناكوا 1، سان مارينو 21، اندورا 1، بيلاروسيا 6، مقدونيا الشمالية 1.

وبلغ عدد الدول الأوروبية التي لم تسجل اصابات كورونا المستجد حتى الآن 22 دولة وهي: فنلندا، النمسا، مالطة، النرويج، المجر، ليتوانيا، سلوفيكيا، آيسلند، قبرص، رومانيا، بلغاريا، الفاتيكان، اوكرانيا، صربيا، مونينجرو، جورجيا، تركيا، مولدوفا، البوسنة والهرسك، البانيا، أرمينيا، كوسوفو.

أمريكا الشمالية والجنوبية

وتضم قارتي أميركا الشمالية وأمريكا الجنوبية 33 دولة باستثناء عدد من الجزر وبلغ عدد الدول التي سُجل فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حتى الآن 11 دولة وهي: الولايات المتحدة الأمريكية 148 إصابة، كندا 45، البرازيل 8، تشيلي 1، الارجنتين 8، المكسيك 5، كوستاريكا 1، بيرو 1، كولومبيا 1، جمهورية الدمينيكا 1، الاكوادور 13إصابة.

بينما بلغ عدد الدول التي لم يسجل فيه إصابات حتى الآن 22 دولة جميعها تقع في أمريكا الجنوبية وجزر الكاريبي وهي:بربادوس، الباراجوي، البهاماس، الأورجواي، بنما، سانت فينست والجرينادين، سانت لويسا، دومينيكا، فينزويلا، نيكاراجوا، بلييز، كوبا، السلفادور، جواتيمالا، هندوراس، سورينام، بوليفيا، هاييتي، ترنيداد وتوباغو، غرينادا، بينما سجلت استراليا 66 إصابة.