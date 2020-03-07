ترامب: لا تقلقوا الفيروس سيختفي

المصدر: واشنطن - وكالات

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة إنفاق طارئة بقيمة 8.3 مليارات دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلاً إنه لا يرى أي سبب يدعو الرأي العام إلى الذعر من انتشار المرض.

وأضاف ترامب: «يتعين على الرأي العام توخي الهدوء، الفيروس سيختفي». وتابع أن الولايات المتحدة واقتصادها في «حالة رائعة». وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الأسواق ستعاود الصعود مجدداً، رغم استمرار هبوطها الذي يشهد حالياً عمليات تصحيح.

ثغرات

وإثر تفشي الفيروس، يهرع الأشخاص لشراء الأقنعة الواقية والمواد المعقمة والقفازات أو حتى البزة الواقية، إذ إنها الوسائل الوحيدة الحامية من كورونا في غياب اللقاح. ولضمان وجود إمدادات كافية، لجأ الكثير من الدول إلى إصدار مراسيم لمنع تصدير اللوازم الطبية.

ويكشف الوباء عن الثغرات في الأنظمة الطبية. ففي الولايات المتحدة سلطت كبرى نقابة الممرضين الضوء على حالة العديد من المستشفيات غير المستعدة لمواجهة الوباء، وعبرت عن القلق إزاء نقص المعدات والمعلومات لدى العاملين في الرعاية الصحية، وعدم حصولهم على التدريب اللازم، في بلد شهد إصابة أكثر من 180 شخصاً وخلّف 12 وفاة على الأقل.