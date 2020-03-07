نزاع على المعدّات الطبية في أوروبا

المصدر: (بروكسل - د.ب.أ)

انتقدت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك ألمانيا وفرنسا لفرضهما قيوداً على معدات الوقاية الطبية داخل السوق المفتوحة للاتحاد الأوروبي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتمت دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، إلى مشاركة المعدات الوقائية مع الدول التي تضررت بشدة إثر تفشي الفيروس مثل إيطاليا.

وقالت دي بلوك، وهي في طريقها إلى محادثات طارئة بشأن تفشي فيروس كورونا مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، إن هناك دولتين تعارضان التبرع بالمعدات.

وأوضحت أن «هذا لا يتماشى مع روح الاتحاد الأوروبي».

وصرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا بعد محادثات بروكسل: «يجب ألا نذكي حرباً بين الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخاطر بزيادة سعر هذه المعدات فحسب»، كما حضّ الدول الأعضاء على العمل معاً.