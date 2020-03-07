إصابات «كورونا» تقترب من 100 ألف

المصدر: عواصم - وكالات

بلغ عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» نحو 100 ألف حالة على مستوى العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في وقت تبذل أوروبا جهوداً لإبطاء انتشار المرض.

وذكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «نحن على وشك الوصول إلى 100 ألف حالة إصابة مؤكدة»، مضيفاً أنه تم تسجيل 3380 حالة وفاة.

وأوضح أنه قلق على نحو خاص من انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية التي قد تفشل في احتواء تفشي المرض.

انتشار واسع

وبات وباء كوفيد 19 منتشراً في كل القارات باستثناء أنتاركتيكا، وناهز عدد المصابين بالفيروس في العالم الـ 100 ألف شخص في 91 دولة ومنطقة، وفق حصيلة استناداً إلى مصادر رسمية.

وبدأ وزراء الصحة الأوروبيون مباحثات طارئة أمس، حول كيفية إبطاء تفشي فيروس كورونا، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على مستلزمات طبية وقائية.

وأعلن الوزير الألماني ينس سباهن أثناء وصول زملائه من الدول الـ27 الأعضاء إلى الاجتماع: «الفيروس في أوروبا والتحدي يكمن في إبطاء تفشيه واحتوائه».

وأضاف: «كوفيد 19 هنا»، مشدداً على أن المهمة الآن إبطاء التفشي حتى إيجاد علاج. وأشار إلى أن بلاده لم تجد بعد ضرورة للحد من حرية التنقل عبر الحدود ضمن دول الاتحاد.

وفيات جديدة

وسجلت إيطاليا 49 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 197 حالة.

وتسجل إيطاليا ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد الصين، وهي أكثر بلد متضرر من الفيروس في أوروبا، لكنها باتت الرابعة (بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران) من حيث عدد الإصابات، بعدما كانت الثالثة، مع تسجيل 778 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع الإجمالي إلى 4636 حالة. ومن بين 4636 إصابة، شُفي 523 شخصاً، ويحمل 3916 شخصاً الفيروس.