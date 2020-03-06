هل يقتل الصيف فيروس كورونا؟

المصدر: وكالات

مع انتشار كورونا المستجد (كوفيد_19) يعول الناس على قدوم فصل الصيف بدرجات حرارة عالية كي يقتل الفيروس الخطير ويقف انتشاره إلى أن يجد العلماء لقاحاً له، ولكن، هل هذا مثبت؟

وكان علماء قد دعموا تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى عدم الذعر من هذا الفيروس الذي سيختفي في أبريل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن هناك عوامل أخرى قد تحول دون ذلك، والتي تعتمد على درجة الانتشار وفعالية جهود احتوائه.

وتقول عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف "ما زلنا نتعلم الكثير عن الفيروس ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنه سيتصرف بشكل مختلف في بيئات مناخية مختلفة. يجب أن نرى ما يحدث مع تقدم هذا الأمر"، وفق واشنطن بوست.

وبحسب منصة تدقيق الحقائق "Factcheck" التابعة لمشروع "أننبرغ" بجامعة بنسلفانيا فإن فرضية اختفاء الفيروس في أبريل المقبل مع بدء درجات الحرارة في الارتفاع، ليست صحيحة.

وقال ستيفن مورس، عالم الأوبئة بجامعة كولومبيا إن تحديد أبريل المقبل كإطار زمني لاختفاء الفيروس ربما يكون أشبه بالأمل والتمني أن يتشابه مع فيروسات الإنفلونزا الأخرى التي تتراجع حدتها في الصيف وتكون ذروتها في الشتاء، ولكننا لا نعلم مدى صحة هذا الأمر إلا في أبريل المقبل وعدم التعامل مع الفيروس باعتبار تأثره بالحرارة أمرا واقعا.

وتشير منصة "Factcheck" إلى أنه ربما كان بعض هذه التوقعات لها أساس علمي، ولكن الخطورة في التعامل معها على أنها حقيقة، إذ أن هناك فيروسات مرتبطة بالجهاز التنفسي تنحصر في فصلي الربيع والصيف، ولكن لا يزال العلماء يدرسون طبيعة كورونا المستجد.

وتوضح أن العديد من الفيروسات التي تصيب البشر تختفي في الأجواء الدافئة، وهذا ليس مثبت علميا، لكن تبقى هذه النظرية الأكثر ترجيحا بين العلماء.

وقالت لينزي مار، بروفيسورة في جامعة فرجينيا تيك إننا نعلم إن بعض الفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي تفقد قدرتها على إصابة الخلايا في ظروف دافئة أو تمتاز بالرطوبة المعتدلة، ولكنها تنتعش في الأجواء الباردة والجافة.

عالم الأوبئة في جامعة هارفارد مارك ليبسيتش يرى أن السر في كمية الرطوبة بالهواء، والذي يكون ربما ملائما للفيروسات خلال الموسم البارد، مشيرا إلى أن الإنفلونزا تنتعش أحيانا في المناطق المعتدلة عندما تنخفض مستويات الرطوبة.

ووجد باحثون من جامعة الرور في بوخوم ومستشفى جامعة غرايفسفالد في ألمانيا، أن فيروس كورونا يعيش بين يوم واحد إلى تسعة أيام على الأسطح الجامدة مثل المعدن والمطاط أو البلاستيك.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 93108 بينها 3201 وفاة في 81 بلدا بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأربعاء.