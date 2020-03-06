نيويورك تفرض حجراً صحياً منزلياً على 2733 شخصاً

المصدر: وام

فرضت السلطات في مدينة نيويورك الحجر الصحي المنزلي على نحو 2733 شخصاً، كانوا على صلة أو ترددوا على الأماكن التي ذهب إليها محامي مصاب في فيروس كورونا "كوفيد-19" دون أن يسافر لأي دولة موبوءة.

تأتي هذه الخطوة كتدبير احترازي أقدمت علية السلطات في المدينة بعدما أثبت الفيروس قدرته على الانتشار السريع.

و أكد حاكم نيويورك آندرو كومو في تصريحات صحفية أن السلطات الصحية في المدينة تلجأ لفحص المقربين من الحالات المصابة، فيما لا تزال عملية التحقيق مستمرة حول الرجل المصاب وتتبع خطوط سيره، مطالبا المواطنين بالذهاب للفحص من أجل العزل الصحي لمن تظهر نتائجهم إيجابية للحد من انتشار الفيروس، وحذر قائلا "لقد أصبح من غير الممكن تجنّب تفشى الفيروس في المدينة.

و في سياق متصل بدأت سلطات النقل في مدينة نيويورك اعتبارا من هذا الأسبوع تطهير محطات قطارات الأنفاق وبعض مرافق الخدمات الرئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.. في وقت سجلت فيه نيويورك حتى أمس 22 إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما ارتفع عدد المتوفيين بسبب "كورونا" في الولايات المتحدة إلى 12 حالة.