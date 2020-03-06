مملكة بوتان تسجل أول إصابة بكورونا المستجد

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس وزراء مملكة بوتان في جبال الهيمالايا الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى سائح أمريكي.

وبرزت المملكة الصغيرة غير الساحلية كوجهة سياحية شهيرة في السنوات الأخيرة. لكن الحكومة أغلقت على الفور الحدود أمام الزوار الأجانب لمدة أسبوعين في محاولة للحد من تأثير الفيروس الذي انتشر في أكثر البلدان المتقدمة في جميع أنحاء العالم.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الرجل البالغ من العمر 76 عامًا وصل إلى بوتان آتياً من الهند في مارس، وتم نقله في 5 مارس مصابًا بالحمى إلى المستشفى حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وغادر المريض الذي لم يُكشَف اسمه، واشنطن في 10 فبراير، متجهاً إلى الهند من 21 فبراير إلى 1 مارس.

وتوفي أكثر من ثلاثة الاف شخص بسبب فيروس كورونا المستجد، مع وجود نحو مئة الف إصابة مؤكدة على مستوى العالم.