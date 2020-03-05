آخر تطورات فيروس كورونا في العالم

المصدر: ا ف ب

تسبب فيروس كورونا المستجد الذي تخطت حصيلة وفياته 3300 حالة إلى تعبئة عامة واقرار اجراءات استثنائية.

في ما يأتي آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في العالم:

-أكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة -بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد 3300 حالة، بينما تخطى عدد المصابين به 96414 شخصا في 84 بلدا، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس.

وتتصدر الصين القارية قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس مع 80409 إصابة و3012 حالة وفاة، تليها كوريا الجنوبية مع 6088 إصابة و35 حالة وفاة ثم إيطاليا التي بلغ عدد الإصابات فيها 3089 وعدد الوفيات 107، وإيران مع 3513 إصابة و107 حالة وفاة.

وسجلت فرنسا 285 اصابة بينها 4 وفيات.

- تضرر النقل الجوي -

يمكن أن يكلف فيروس كورونا المستجد قطاع النقل الجوي 113 مليار دولار هذا العام، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

وعلقت شركة "فلاي بي" الجوية البريطانية أنشطتها بعد ارتفاع كلفة تراجع حركة النقل الجوي العالمي بسبب فيروس كوفيد-19.

- أنشطة دون جمهور وإغلاق وتأجيل -قررت إيطاليا منع حضور الجمهور في المسابقات الرياضية حتى 3 ابريل. واتخذ المغرب قرارا مماثلا.

وعلقت السعودية العمرة "مؤقتا"، ويؤدي هذه الشعيرة ملايين المسلمين سنويا.

وأغلقت كنيسة المهد في بيت لحم، موقع مولد المسيح في التراث المسيحي، بشكل وقائي عقب تسجيل حالات مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأجّل مؤتمر افريقيا للمدراء التنفيذيين الذي كان سيعقد في ابيدجان، عاصمة ساحل العاج، يومي 9 و10 مارس ويجمع 1800 مسؤول اقتصادي وسياسي.

- حجر على مسافرين في اليابان -

قررت اليابان فرض حجر صحي لأسبوعين على جميع المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية بسبب الفيروس.

وتم أيضا تأجيل زيارة الدولة التي كان يفترض أن يؤديها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى اليابان في الربيع.

- حالات مشتبه فيها قبالة كاليفورنيا -

قررت ولاية كاليفورنيا الأميركية، التي أعلنت حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد، ابقاء سفينة جولات سياحية قبالة سواحلها لإجراء فحوصات لركابها الذين يشتبه في اصابة عشرين منهم.

- 300 مليون تلميذ دون دراسة -

أغلقت 13 دولة كافة مدارسها وأغلقت 9 المدارس في بعض المناطق، ما أثر على تعليم أكثر من 290 مليون تلميذ في العالم، وفق ما أعلنت اليونيسكو الأربعاء.

بدورها، أعلنت الخميس الهند اغلاق المدارس الابتدائية في العاصمة حتى نهاية الشهر.

- ورق المراحيض -

سخِرت جريدة أسترالية من اللهفة على شراء ورق المراحيض بسبب الهلع الذي ولّده فيروس كورونا المستجد، ونشرت صفحات بيضاء لقراءها الذين لم يجدوا ورق مراحيض.