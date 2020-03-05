وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عن 100 عام

المصدر: د ب ا

توفي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار أمس الأربعاء عن عمر ناهز 100 عام، حسبما أكدت وزارة الخارجية البيروفية.

وقال نجل الأمين العام الأسبق للمنظمة الدولية، فرانشيسكو بيريز دي كوييار، لإذاعة "آر بي بي" البيروفية: "توفي والدي بعد أسبوع مليء بالتعقيدات".

وولد بيريز دي كوييار في ليما عام 1920 وكان الأمين العام الخامس للأمم المتحدة خلال الفترة من 1982 حتى 1991، بعد مشوار دبلوماسي طويل.

وفي عام 1995 ترشح لرئاسة بيرو، لكنه هزم أمام الرئيس الحالي ألبرتو فوجيموري، ثم عمل لاحقا رئيسا للوزراء ثم وزيرا للخارجية لفترة قصيرة من عام 2000 حتى 2001.