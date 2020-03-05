10 إصابات جديدة بـ "كورونا" في أيسلندا وكاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ

أعلنت السلطات الصحية في أيسلندا تسجيل 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس إلى 26 شخصا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس أن جميع المصابين الجدد عائدون من شمال إيطاليا والنمسا.

وتم توجيه هؤلاء الأشخاص إلى البقاء في الحجر الصحي.

وأشار بيان إلكتروني للسلطات الصحية إلى أن هناك نحو 380 يخضعون حاليا للحجر الصحي في أيسلندا.

في غضون ذلك، وعلى الجانب الآخر من الاطلسي، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم حالة الطوارئ من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا، حيث سجلت الولاية 53 حالة إصابة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نيوسوم القول إن ذلك الإعلان يسمح للولاية بتخفيف اللوائح بالشكل الذي يتناسب مع تلك الجهود.

ومن المقرر أن تتلقى الولاية 37 مليون دولار في شكل منح طارئة من حزمة إنفاق تقدر بـ 8 مليارات دولار يتم تمريرها حاليا عبر الكونغرس.