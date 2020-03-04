الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى 6 دول

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الموقع الرسمي لمراكز السيطرة على الأمراض والأوبئة في الولايات المتحدة الأميركية تعليمات للمسافرين توصيهم بتجنب السفر إلى 6 بلدان لدواع تتعلق بالصحة العامة.

وقال المركز في منشور على صفحته في انستغرام: "توصي مراكز السيطرة على الأمراض المسافرين الدوليين بتجنب السفر إلى البلدان التي تم رفع مستوى التحذير من السفر إليها لدواعٍ تتعلق بالصحة ليصل المستوى الثالث، وذلك بسبب سرعة انتشار الفيروس في مجتمعاتها.

نظرة على الدول تم رفع مستوى تحذير السفر إليها للمستوى الثالث:

الصين

كوريا الجنوبية

إيطاليا

إيران

تحذير السفر من المستوى الثاني:

اليابان

تحذير السفر من المستوى الأول:

هونغ كونغ

لذا نطلب من الجمهور إعادة النظر في خططهم للسفر للوجهات الموبوءة بالفيروس في هذا الوقت، والتي تم ذكرها في التقرير وهي بمستوى خطورة من الدرجة الثالثة، كما وردت في الأعلى.