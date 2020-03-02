اتهام طائفة دينية بنشر فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهمت كوريا الجنوبية إحدى الطوائف الدينية بنشر فيروس كورونا في البلاد والمساعدة على تفشيه بين الأفراد وذلك بسبب فرض السرية على عدد المصابين في الكنيسة رغم الاحتياطات الشديدة التي تتخذها السلطات الكورية للحد من انتشار المرض.

وطلب رئيس كنيسة شينتشونجي "لى مان هي"، الغفران في مؤتمر صحفي اليوم ، بعد تورط كنيسته في المساعدة على تفشي الفيروس القاتل وسط المواطنين الكوريين، وإصابة أكثر من نصف أعضاء الكنسية بالفيروس بحسب صحيفة اليوم السابع.

وقررت الحكومة الكورية، استجواب رئيس الكنيسة وتوجيه اتهامات بالقتل، بعد تورط أعضاء من كنيسته في تفشي المرض بينهم، والمساعدة في نشره، بالإضافة إلى تسترهم على أسماء المصابين داخل الكنيسة.

و كشفت السلطات الكورية أن أعضاء الكنيسة أصيبوا بهذا المرض الشهر الماضي، قبل انتشاره في شتي أنحاء البلاد، لإيمانهم بوجود رابط ديني بين الفيروس وعقيدتهم.