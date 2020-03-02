وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض وزير الداخلية الألماني زيهوفر، اليوم "الاثنين"، مصافحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا "كوفيد19 "

وحدث ذلك خلال اجتماع، عقدته ميركل مع منظات الهجرة، حيث بادرت المستشارة الألمانية بمصافحة زيهوفر الذي اعتذر بدوره، مكتفيا بالرد على المصافحة بابتسامة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة الألمانية "دويتشه فيله" ردة الفعل التي تلت هذا الموقف، حيث بدا على المستشارة الألمانية الحرج، لكنها وعلى الرغم من ذلك قابلت رفض زيهوفر لمصافحتها بالضحك.