وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران بسبب كورونا

المصدر: وكالات

أعلنت طهران وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكانت والدة، محمد مير محمدي، العضو في مجلس تشخيص النظام، قد توفيت في أحد مستشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس.

وهذه السيدة هي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه جراء الإصابة بالفيروس.

وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين أصيبوا بعدوى كورونا، بما في ذلك نائب وزير الصحة إيرج حريرجي، كما تحدثت أنباء عن إصابةوزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية حاليا مصطفى بورمحمدي بالفيروس.