وفاة طبيبين صينيين آخرين بسبب فيروس كورونا ليصل المجموع إلى 3

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعلنت مواقع إخبارية صينية عن وفاة طبيب كان يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا قبل أن تنتقل إليه العدوى.

وتوفي تشونغ جين شينغ ، 32 عامًا ، وهو طبيب في منطقة قوانغشي بجنوب الصين، يوم الجمعة بعد أن عمل لمدة 33 يومًا على التوالي في خط المواجهة ضد وباء كورونا.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن طبيباً آخر يدعى جيانغ تسى تشينغ قد توفي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا أيضا.

وتوفي الدكتور جيانغ تسى تشينغ الحائز على جائزة أفضل عامل طبي في الصين، أمس الأحد في ووهان خلال محاربته الوباء على خط المواجهة.

وكان جيانغ يبلغ من العمر 55 عاما.

وفي وقت سابق، توفي أحد كبار أطباء ووهان، ليو تشى مينغ، بعد إصابته بفيروس كورونا. وقالت لجنة الصحة ببلدية ووهان إن الدكتور قدم إسهامات مهمة في المكافحة والسيطرة على كوفيد 19.

وتوفي ما لا يقل عن تسعة أشخاص يعملون في المجال الطبي بسبب عدوى فيروس كورونا، تراوحت أعمارهم بين 29 و 63 عامًا. وقد توفي 11 آخرون لأسباب أخرى بما في ذلك الإرهاق وفشل القلب.