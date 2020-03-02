الدومينيكان تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية الدومينيكان أمس عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك رابع بلد بأمريكا اللاتينية يعلن حالة إصابة مؤكدة بالمرض بعد البرازيل والمكسيك والإكوادور.

وأوضح وزير الصحة رافاييل سانتشيز كارديناس في مؤتمر صحفي بالعاصمة سانتو دومينغو، أن هذه الحالة الأولى تتعلق بسائح إيطالي يبلغ من 62 عاما، دخل البلاد في 22 فبراير المنصرم.

وأضاف أن أعراض المرض ظهرت على المريض بعد يومين من دخوله البلاد، وتم وضعه تحت الحجر الصحي في مستشفى عسكري بالعاصمة.

ودعت وزارة الصحة بجمهورية الدومينيكان السكان إلى التحلي بالهدوء وتجنب ردود الفعل المبالغ فيها، مذكرة أن ما يزيد من 80 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا تشبه حالات الأنفلونزا الخفيفة.