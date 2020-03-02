جو بايدن يفوز في انتخابات ساوث كارولاينا

المصدر: (واشنطن - وكالات)

فاز جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ساوث كارولاينا، بعد أن أعطى دعم الناخبين السود دفعة لمسعاه في سبيل نيل ترشيح الديمقراطيين وخوض انتخابات الرئاسة.

وبث الفوز الحياة في مساعي بايدن المتعثرة، وأتاح له فرصة الظهور في صورة البديل المعتدل لبيرني ساندرز المرشح الذي يتصدر السباق الديمقراطي.

وبعد إحصاء 99 في المئة من الدوائر الانتخابية في ساوث كارولاينا، أشارت النتائج الرسمية إلى أنّ بايدن حصل على 49 في المئة من الأصوات، فيما حصل ساندرز على 20 في المئة فقط.

وبهذا الفوز يؤكد بايدن أنه المنافس الأول في مواجهة السناتور المستقل، بيرني ساندرز، للفوز بترشيح الحزب تمهيداً لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك استناداً إلى تقديرات بثتها كبريات القنوات التلفزيونية الأمريكية. وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيّبة للآمال، حقّق بايدن الفوز الأول له في الانتخابات التمهيدية.

وهنأ السناتور بيرني ساندرز، منافسه جو بايدن. وقال ساندرز في تجمع حاشد في ولاية فرجينيا: «الليلة لم نحقق فوزاً في ساوث كارولاينا، ولن تكون الهزيمة الوحيدة، أريد أن أهنئ جو بايدن بفوزه الليلة».

في الأثناء، أعلن الملياردير توم ستاير، انسحابه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال، على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.