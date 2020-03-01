إصابة امرأة بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد تعافيها منه

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية أمس السبت، بأن امرأة تعافت بعد إصابتها بالنوع المستجد من فيروس كورونا في البلاد، ثم انتكست ثانية لتتبين إصابتها مجددا بكوفيد 19.

وهذه هي الحالة الأولى في كوريا الجنوبية التي تتأكد فيها إعادة ظهور هذا الفيروس التنفسي لدى شخص تعافى منه، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وتم تشخيص إصابة المرأة البالغة من العمر 73 عاما في وقت مبكر من شهر فبراير الجاري، وبعد شفائها التام خرجت من المستشفى. ومع ذلك، عادت أعراض الإصابة بهذا الفيروس إلى الظهور واضطرتها لطلب المساعدة الطبية ثانية.

وتم اختبار المرأة والتأكد من إعادة إصابتها بكوفيد 19، على الرغم من أنها لم تسافر إلى الخارج، ولكن من المحتمل أنها أصيبت بعدوى هذا الفيروس من أولادها، الذين زاروا مقاطعة قوانغدونغ الصينية مؤخرا، وظهر لديهم فيروس كورونا بعد العودة.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الأحد مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3526.