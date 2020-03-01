تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أرمينيا

المصدر: وكالات

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -9 " لمواطن عمره 29 عاما، عائد من إيران.

وقال باشينيان في صفحتهعلى "فيسبوك" : إنه منذ نحو ساعتين ثبت لدينا إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لمريض يبلغ من العمر 29 عاما كان قد عاد وزوجته من إيران في 28 فبراير على متن طائرة.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ ، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.