كاليفورنيا تعلن عن رابع إصابة بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تسجيل رابع إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما ذكر مسؤولون أنه سيتم توسيع نطاق القيود على المسافرين من إيران.

وأوضح المسؤولون أن الإجراءات تشمل أي مواطن أجنبي زار هذا البلد خلال الأربعة عشر يوما الماضية، وذلك ضمن جهود للحد من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن بلاده ستعمل أيضا مع إيطاليا وكوريا الجنوبية لتنسيق فحص المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من هذين البلدين.

وأدلى بنس بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بينما كان يقف إلى جانبه الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين.