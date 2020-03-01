إجراءات عالمية لاحتواء «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

يشهد العالم استنفاراً كبيراً لاحتواء «كورونا» في أقرب وقت ممكن، ما بين تخصيص مبالغ إضافية لدحر الفايروس، وإغلاق بعض الدول حدودها، واتخاذ إجراءات تحد من التجمعات الحاشدة.

وقرّر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، تخصيص مزيد من المساعدات المالية، وسط الانتقادات التي تتعرض لها حكومته بسبب طريقتها في مواجهة انتشار الفيروس. وأعلن آبي تخصيص 270 مليار ين «2.5 مليار دولار» لجهود مكافحة الفيروس.

كما فرضت الحكومة الفرنسية، أمس، حظراً مؤقتاً على التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة. وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 73 توفي منهم اثنان، في حين نُقل 59 للعلاج بالمستشفيات وشفي 12 شخصاً.

وسجّلت كوريا الجنوبية، أمس، أكبر عدد إصابات يومية بفايروس كورونا، إذ أحصت السلطات 813 حالة إصابة إضافية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 3150، توفي منهم 16 شخصاً. وحذّر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، المسؤولين الرئيسيين في الحزب الحاكم من العواقب الوخيمة لدخول فيروس كورونا إلى البلاد.

وأعلنت الصين، السبت، تسجيل 427 حالة إصابة جديدة، من بينها 423 في هوبي. وأفادت لجنة الصحة الوطنية، بوفاة 47 حالة جديدة، من بينها 45 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة في بريطانيا، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، ارتفع إلى 23، بعد‭ ‬أن أثبتت الاختبارات إصابة ثلاثة آخرين بالفيروس. وقالت السلطات الصحية بولاية واشنطن الأمريكية، إنها اكتشفت حالتي إصابة جديدتين. وأرجأت الولايات المتحدة، قمة زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» المقررة الشهر المقبل في لاس فيغاس.

كما سجلت هولندا حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى ست حالات. وذكرت هيئة الصحة العامة، أنّ الحالتين هما زوجة وابنة رجل سجل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد. وتحفظت السلطات على المرأة وابنتها في الحجر الصحي.

وفيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في النمسا، إلى تسعة، بعد اكتشاف إصابتين جديدتين بولايتي تيرول والنمسا السفلى، سجّلت الدنمارك وألمانيا وتايوان إصابات جديدة. وأعلنت السلطات الصحية في السويد، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 12 حالة.

وفيما أعلنت مصر خلوها من أي إصابة بالفيروس، كشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى سبعة. ودعت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان السعوديين والمقيمين، إلى ضرورة تأجيل السفر إلى لبنان.

ودعت الكويت مواطنيها إلى عدم السفر بسبب مخاوف من انتشار الفيروس، فيما أكد ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، أحمد المنظري، أن إجراءات الكويت في متابعة كورونا تتوافق مع إجراءات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

في السياق، أشاد شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، د. أحمد الطيب، بقرار المملكة العربية السعودية وقف منح تأشيرات العمرة مؤقتاً كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.