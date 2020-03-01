محيي الدين ياسين رئيساً لوزراء ماليزيا

المصدر: (كوالالمبور - أ.ف.ب)

عُيّن وزير الداخلية الماليزي السابق محيي الدين ياسين، أمس، رئيساً للحكومة خلفاً لمهاتير محمد الذي أغرقت استقالته في 24 فبراير البلاد في حالة من الغموض السياسي. وأعلن مسؤولون من القصر الرئاسي عن تعيين ياسين الذي سيقسم اليمين اليوم. وأكد القصر الرئاسي، في بيان: «لا يمكن إرجاء عملية تعيين رئيس وزراء، لأن البلاد بحاجة إلى حكومة من أجل خير الشعب والأمة».

ويشكّل هذا الإعلان نهاية لمرحلة حكم مهاتير محمد البالغ من العمر 94 عاماً، الذي يعتبره البعض الأب المؤسس لماليزيا الحديثة، كما يقلّص بشكل كبير فرص نقل السلطة لأنور إبراهيم الذي كان مقرراً أن يخلفه. واقترح مهاتير، أكبر المسؤولين سناً في العالم، الأربعاء الماضي، تشكيل حكومة وحدة.

وذكر مهاتير محمد أنه يتمتع بدعم برلماني كافٍ يمكّنه من الاستمرار على رأس الحكومة، متحدياً إعلان الملك عبد الله بأن محيي الدين ياسين هو رئيس الوزراء الذي من المرجح أن يضمن تأييده بأغلبية الأعضاء.