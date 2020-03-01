اليونان تمنع 4 آلاف مهاجر من عبور حدودها مع تركيا

المصدر: أثينا - وكالات

منعت اليونان أربعة آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها بشكل غير قانوني، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة ستيليوس بيستاس بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضاف بيستاس: «واجهت اليونان الجمعة محاولة منظمة وغير قانونية لخرق حدودنا بأعداد كبيرة وتمكنت من التغلب عليها، قمنا بحماية حدودنا وحدود أوروبا، منعنا أربعة آلاف محاولة دخول غير قانونية إلى داخل حدودنا».

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، إن ابتزاز الرئيس التركي اردوغان لن ينجح، مضيفاً: «لن نتسامح مع أي دخول غير قانوني لأراضي اليونان». بدوره، أعلن بدوره وزير الدفاع، أن الحدود اليونانية محمية، مقراً في الوقت نفسه أن الأصعب كان مراقبة الحدود البحرية نحو الجزر اليونانية في بحر إيجه.

وأظهرت لقطات حية لتلفزيون سكاي باليونان، إطلاق الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على مجموعات من المهاجرين كانت ترشقها بالحجارة عبر الحدود مع تركيا. وظهرت في اللقطات مجموعات من الأشخاص تقذف الحجارة صوب الشرطة اليونانية من الجانب التركي للحدود.

في السياق، تحدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بإبقاء حدود تركيا مع أوروبا مفتوحة للسماح للمهاجرين بالعبور. وقال اردوغان في خطاب من اسطنبول: «ما قمنا به هو فتح أبوابنا، لن نغلق أبوابنا لماذا؟ لأنّ على الاتحاد الأوروبي الوفاء بتعهداته». وأفاد اردوغان، بأنّ 18 ألف مهاجر تجمّعوا على الحدود التركية مع أوروبا منذ الجمعة، مضيفاً أن عددهم قد يرتفع إلى 30 ألفاً.