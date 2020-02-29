المتعافون من «كورونا» بالصين 46 % من إجمالي المصابين

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

أعلنت الصين أمس عن ارتفاع عدد المرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ليصل إلى 36117 حالة أو ما يعادل نحو 46% من إجمالي عدد المصابين الذي بلغ حتى أمس 78824 حالة.

وترافق النمو السريع في عدد المتعافين الذين غادروا المستشفيات، مع استمرار التراجع في أعداد المصابين الجدد، حيث انخفض عدد المصابين الجدد بالفيروس أمس إلى 327 حالة فقط، وهو أدنى معدل إصابات يومي منذ بدء الصين باتخاذ إجراءات لمكافحة الفيروس في 23 يناير الماضي.

وقال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية في الصين إن الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس لا ينقلون عدوى الفيروس. وصرح قوه يان هونغ المسؤول الإداري في لجنة الصحة الوطنية في إفادة صحافية يومية بأن هناك حاجة إلى فهم جيد لطبيعة الفيروس الجديد وتحسين تتبع مرضى «كورونا» المتعافين.

عربياً، أعلنت السعودية عن تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت، في وقت أعلنت البحرين عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 36.

وقالت البحرين إن الحالات الجديدة تعود لمواطنات بحرينيات وصلن عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران. وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتين مصابتين بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 45 حالة مؤكدة. من جانبها، قررت سلطنة عمان تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة.

وفي لبنان، ذكرت السلطات أنها رصدت 3 حالات إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الأخير، كلها وصلت من إيران.

وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، إنه تم وقف نقل القادمين من دول تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، منها الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية. ويشمل القرار النقل جواً وبحراً، ويستثني المواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان.

كما أعلنت السلطات اللبنانية تعليق الدراسة في جميع أنحادء البلاد في محاولة لمنع تفشي كورونا.

وعلى المستوى الدولي شهد يوم أمس إعلان 7 دول عن اكتشاف حالات إصابة أولى بالفيروس، حيث أعلنت ليتوانيا وهولندا ونيجيريا وبيلاروسيا ونيوزيلندا وأذربيجان، والمكسيك عن اكتشاف أولى حالات الإصابة بها.

وقالت الحكومة الليتوانية إن حالة الإصابة هي لامرأة عادت هذا الأسبوع بعد زيارة لمدينة فيرونا بشمال إيطاليا. وأضافت في بيان أنه جرى عزل المصابة في مستشفى بمدينة شياولياي الشمالية بعد عودتها إلى البلاد، الاثنين.

كما أعلنت هولندا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، بعد ثبوت حالة لدى مريض كان قد سافر إلى شمال إيطاليا، أكثر المناطق التي انتشر فيها الفيروس في أوروبا، وفق المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة.

كم تمّ تأكيد أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في نيجيريا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة، وهي الإصابة الأولى من نوعها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما أعلنت أمس دولتا بيلاروسيا ونيوزيلندا كذلك، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الدول التي وصل إليها الفيروس الجديد.

من جهته، أعلن وكيل وزارة الصحة المكسيكية لشؤون الوقاية هيوغو لوبيز-غاتيل أن بلاده سجلت أول إصابة على أراضيها في العاصمة مكسيكو.

