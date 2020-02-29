الأمم المتحدة تدعو لوضع حد لانعدام المساواة بين الجنسين

المصدر: نيويورك-أ.ف.ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وضع حد لانعدام المساواة بين الجنسين قائلاً إنه أمر معيب في القرن الحادي والعشرين لأنه «ليس فقط غير مقبول، بل غبي أيضاً».

وقال غوتيريس إن التمييز ضد النساء والفتيات لا يزال يمثل مشكلة رئيسية في أنحاء العالم، مقارناً إياه بالعبودية والاستعمار في السابق.

وأضاف خلال حدث في جامعة «ذي نيو سكول» في نيويورك «بدءاً بالسخرية من النساء على أنهن يعانين من الهستيريا أو تقلب الهرمونات، إلى الحكم الروتيني عليهن استناداً إلى مظهرهن، إضافة إلى الخرافات والمحرمات التي تحيط بالوظائف الجسدية الطبيعية للمرأة، كراهية النساء ظاهرة منتشرة في كل مكان».

وتابع «لقد حان الوقت للتوقف عن محاولة تغيير النساء والبدء في تغيير الأنظمة التي تمنعهن من تفعيل إمكاناتهن. يجب أن يكون القرن الحادي والعشرين قرن المساواة بالنسبة إلى المرأة».

وأشار الأمين العام إلى أن سد الفجوة في الأجور بين الجنسين وإلغاء القوانين التمييزية ضد النساء، ليسا إلا اثنين من المجالات التي تستهدفها الأمم المتحدة.

وأضاف «علينا تحويل السلطة وإعادة توزيعها إذا أردنا حماية مستقبلنا وكوكبنا. لهذا السبب يجب على الرجال دعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. ولهذا السبب أنا فخور بأني ناشط نسوي». واعتباراً من الأول من يناير الماضي، حققت الأمم المتحدة التكافؤ بين الجنسين في مختلف المراكز العليا وتعهدت توسيع هذا الأمر ليشمل كل المستويات بحلول العام 2028.