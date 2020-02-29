برلين قلقة إزاء التصعيد في إدلب

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

أعربت الحكومة الألمانية عن بالغ قلقها إزاء التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية. وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية في برلين إن الحكومة الألمانية تدين الهجوم على قوات تركية في المنطقة.

وأضاف زايبرت أنه من الضروري إجراء محادثات سياسية عاجلاً، مشيراً إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا لذلك محادثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح زايبرت أن ميركل أبدت خلال المحادثتين الاستعداد لعقد اجتماع رباعي، مضيفاً أن الاستجابة لهذا متروكة لبوتين الآن، مشيراً إلى أن استعداد المستشارة لهذا الأمر سيظل قائماً.