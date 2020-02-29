فرنسا تدعو روسيا لإحياء المسار السياسي

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

عبرت فرنسا عن «تضامنها» مع انقرة بعد مقتل 33 جندياً تركياً في سوريا في غارات نسبت إلى دمشق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيان بعد اتصال هاتفي مع مولود تشاوش اوغلو «لقد أعربت لنظيري عن تعازي فرنسا وتضامنها مع تركيا في أعقاب الهجوم».

وقال لودريان إنّ «على روسيا مواصلة المفاوضات مع تركيا بهدف التوصل إلى خفض التصعيد في إدلب والسماح بإحياء المسار السياسي».

كما شدد أيضاً على «تصميم (بلاده) التعبئة من أجل تعزيز المساعدة الإنسانية، سواء على الصعيد الوطني أو بالتشارك مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء».