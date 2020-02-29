أوروبا تحذر من «مواجهة عسكرية دولية كبرى»

المصدر: (بروكسل - أ.ف.ب)

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي قلق من «مخاطر مواجهة عسكرية دولية كبرى» في سوريا، وسيتخذ «كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه في مجال الأمن».

وكتب في تغريدة على تويتر: «من الضروري وقف التصعيد الحالي. هناك خطر انزلاق إلى مواجهة عسكرية دولية مفتوحة كبرى».

وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى سرعة وقف التصعيد، ويأسف لكل الخسائر البشرية». وقال أيضاً إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ «كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه في مجال الأمن، ونحن على اتصال مع كل الأطراف المعنية».