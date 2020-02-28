فيروس كورونا يصل إلى الحيوانات

المصدر: ا ف ب

قررت سلطات هونغ كونغ عزل كل الحيوانات الأليفة التي أصيب أصحابها بفيروس كورونا المستجد في هونغ كونغ بعد وضع كلب واحد في الحجر.

وهذه الخطوة القاضية بحجر الحيوانات الأليفة هي الأولى من نوعها التي يتم الإبلاغ عنها في العالم في مواجهة الحد من تفشي الفيروس، وكان الدافع وراءها إصابة كلب بالمرض.

وأوضحت سلطات هونغ كونغ، الجمعة، أن الكلب سيوضع في الحجر الصحي لمدة 14 يوما كخطوة احترازية.

وأشار ناطق باسم الحكومة من دون ذكر السبب وراء إخضاع الحيوان للفحص إلى أن "اختبارا لعينات من الأنف والفم أثبت أنها تحتوي على آثار وباء كوفيد-19"، وهو الاسم العلمي لفيروس كورونا.

وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان الكلب مصابا بالفيروس أم أن النتائج الإيجابية سجلت بمستويات منخفضة بسبب التلوث في شدق الكلب وخطمه.

ونُقل الكلب من منزل مربيته، البالغة من العمر 60 عاما، الأربعاء، بعد تشخيصها بالإصابة ووضعها في الحجر الصحي في أحد المستشفيات.

وأوضحت السلطات أن الحيوان سيراقب عن كثب ويخضع لفحوص إضافية وسيبقى في الحجر إلى أن يشفى.